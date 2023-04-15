وافتتح بنجامان بافار التسجيل للعملاق البافاري في الدقيقة 17 قبل أن يقتنص هوفنهايم هدف التعادل عبر آندري كراماريتش في الدقيقة 71.

واحتدم الصراع على لقب البوندسليغا مع دخول البطولة في منعطفها الأخير حيث أهدر بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية من جانبه لمعادلة النقاط مع بايرن وذلك عقب تعادله خارج ملعبه مع شتوتغارت (3-3) ضمن المرحلة ذاتها.

وواصل بايرن ميونيخ تصدره رغم التعادل مع هوفنهايم وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام دورتموند صاحب المركز الثاني.

من جانبه رفع هوفنهايم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.