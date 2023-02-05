بايرن ميونيخ للبناء على نتيجة الكأس عندما يواجه فولفسبورغ من قبل beIN SPORTS February 5, 2023 06:01 3:18 دقيقة بعد تجاوزه عقبة ماينتس وتأهله لربع نهائي كأس ألمانيا، سيكون بايرن ميونيخ على موعدٍ مع مواجهةٍ صعبة في البوندسليغا أمام مضيفه فولفسبورغ. النادي البافاري ليس له خيار سوى الفوز إذا ما أراد استعادة كرسي الصدارة من أونيون برلين. تقارير إخبارية فولفسبورغ بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة مارسيليا يبحث عن فوز جديد في الدوري الفرنسي 3:25 دقيقة ريال مدريد في اختبار جديد قبل مواجهة الأهلي 3:10 دقيقة توتنهام لرد الدين ومانشستر سيتي لتذليل الفارق 3:18 دقيقة بايرن ميونيخ يتطلع للعودة إلى الصدارة 1:24 دقيقة ديالو يشيد بمستوى تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2:34 دقيقة برشلونة في مواجهة مثيرة مع إشبيلية 7:46 دقيقة مراسم تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا للمحليين 3:56 دقيقة المنتخب السنغالي يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين 4:11 دقيقة التعادل يحسم مواجهة أتليتيكو مدريد وخيتافي 1:19 دقيقة باتريس موتسيبي يؤكد على دعم المنتخبات الإفريقية