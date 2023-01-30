الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 January 30, 2023 14:27 3:27 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 18 من الدوري الألماني. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة الثنائي أهلي وزيان يتوجان ببطولة الخليج الأولى 0:35 دقيقة الركراكي في حديث عن كأس العالم للأندية 0:35 دقيقة شون دايش مدرباً لإيفرتون 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:10 دقيقة دجوكوفيتش يحتفل بتتويجه بلقب أستراليا مع الجماهير 3:27 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 0:42 دقيقة مباراة مرتقبة بين ديربي كاونتي ووست هام 0:30 دقيقة ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف 1:55 دقيقة دولة قطر تمدد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين