كان يقرّ أن إيجاد بديل لنوير مسألة "معقدة جداً"

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، أوضح كان قائلاً "نحن نناقش خيارات مختلفة بحزم. لكن استبدال مانويل نوير خلال العطلة الشتوية أمر صعب للغاية بالطبع، خاصة وأن قلة من الأندية ترغب في التخلي عن حارسها الأول".

وتعرض نوير (36 عاماً) لكسر في ساقه الشهر الماضي في حادث تزلج وسيغيب على أقل تقدير عن بقية منافسات الموسم الحالي.

وأردف كان "نحن نعرف مانويل. سوف يبذل قصارى جهده للعودة إلى أعلى مستوى. مانويل نوير يتمتع بكامل لياقته هو بالتأكيد لاعب من الطراز العالمي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "كرة القدم هي شأن قصير الأمد، وعلينا التفكير في اللحظة الحالية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ السويسري يان سومر (34 عاماً) والذي يصل عقده إلى نهايته في حزيران/يونيو المقبل قد يكون ضمن خيارات بايرن ميونيخ.

كما يتوجب على النادي البافاري الذي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (14 شباط/فبراير و8 آذار/مارس)، أن يتعامل مع الغيابات في خط الدفاع إثر إصابة الفرنسي لوكاس هرنانديز في ركبته اليمنى خلال مونديال قطر والمغربي نصير المزراوي المصاب بفيروس كورونا.

وإلى هذه الغيابات، يضاف المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي اضطر لمغادرة منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم بعد إصابته في ركبته.

ويستهل بايرن، متصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه فرايبورغ (34 مقابل 30)، العودة بحلوله ضيفاً على لايبزيغ الثالث في 20 الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة.



