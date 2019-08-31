في بايرن ميونيخ يعتبرون كوتينيو بقيمة ميسي في الدوري الإسباني



مازن الريس - ميونيخ

عانت بطولة البوندسليغا في السنوات الفائتة كثيراً من غياب النجم العالمي القادر على خطف الأضواء وجذب عشاق كرة القدم حول العالم للاهتمام أكثر بالبطولة المحلية، في ظلّ الهيمنة المطلقة لميسي ورونالدو على الأضواء في الدوري الإسباني، قبل رحيل الأخير إلى إيطاليا.

وبدأ كوتينيو أساسياً للمرة الأولى في مباراة بايرن ميونيخ وماينتس 6-1 السبت بعد اشتراكه كبديل أمام شالكه في الجولة الفائتة، وقد كان لحضوره في أليانز أرينا وقعاً خاصاً لمسناه من تصريحات جماهير البافاري وبعض المسؤولين في إدارة بطل ألمانيا.

ولم يصنع كوتينيو أو يسجل أي هدف من سداسية فريقه لكن النجم البرازيلي كان دوره واضحاً في اللمسة التي تسبق صناعة الهدف قبل استبداله مع الدقيقة السابعة والستين.

ويقول أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ المتنحي عن منصبه بشأن التعاقدات الجديدة: "نحن نرفض سياسة تجميع النجوم وترك بعضهم على دكة البدلاء، لو فعلنا ذلك لعانينا من مشاكل في غرفة الملابس، صفقة كوتينيو ممتازة وقد أجرينها لأننا بحاجة لاعب بقدراته".

وتمكن كوتينيو من حجز مكانه الأساسي سريعاً مع بايرن ميونيخ إذ استفاد منه الكرواتي كوفاتش في مركز صناعة اللعب بدلاً من الجناح الهجومي الذي شغله في برشلونة، ويبدو كوتينيو قادر على العودة لمستواه المبهر الذي كان عليه مع ليفربول، في حال استمراره في ذات المركز.

وقال طفل اسمه توماس: "أنا أعشق بايرن لكنني جئت إلى الملعب اليوم وأنا أتطلع إلى ما سيقدمه كوتينيو، أعتقد أنه سيلعب أساسياً وسيكون مميزاً".

ويضيف دانييل وهو مشجع بالثلاثينات: "من المستحيل أن تكون المشكلة في كوتينيو، بعد انتقاده في برشلونة نجح مع البرازيل في كوبا أميركا، يمكنني القول إنّه أفضل تعاقدات بايرن في آخر ثلاث سنوات".

وفي ذات السياق تظهر بعض الأصوات التي تجد في جلب كوتينيو على سبيل الإعارة أمراً مجحفاً بحق مواهب بايرن إلا أنّ سيرجي غنابري أوضح في تصريح خاص أيضاً: "يجب أن نستفيد من التعاقد من كوتينيو، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وجوده في بايرن سيساعدنا".

ولا تنعكس الإضافة التي سيقدمها كوتينيو على بايرن ميونيخ وحسب إذ يعد صاحب الـ27 عاماً مكسباً للدوري الألماني ككل وقد يدخل بقوة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم إذا ما استمر بتقديم مستواه الجيد مع بايرن وذهب بعيداً في دوري أبطال أوروبا، فمن يعلم قد يكون كوتينيو في قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم قبل انطلاق الموسم المقبل!

