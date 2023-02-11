راندال كولو مواني الساحر الفرنسي الجديد في البوندسليغا

منذ مطلع الموسم، يحمل راندال كولو مواني فريقه آينتراخت فرانكفورت، خامس ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر، المتأهل إلى ربع نهائي الكأس المحلية وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي.

بعد وصوله بعقد حر من نانت في صيف 2022، ينافس اللاعب البالغ 24 عاماً على صدارة ترتيب الهدافين، ويتصدر قائمة المسجلين والممررين برصيد يوازي تقريباً ما حققه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

مع 19 نقطة (10 تمريرات حاسمة و9 أهداف)، يتقدّم كولو مواني نجم بايرن الصاعد جمال موسيالا ونيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن) بثلاث نقاط.

قال اللاعب الفارع الطول (1.87 م) بعد انتزاعه نقطة التعادل من بايرن ميونيخ المهيمن على لقب الدوري، في كانون الثاني/يناير الماضي "عملت كثيرا وأواصل العمل في التمارين وهذا واضح في أرض الملعب. زملائي يساعدونني بما يكفي، ولا يمكنني القول إني أعمل بمفردي. هذا عمل جماعي".

ورغم تركيزه على العمل الجماعي، إلا أن الأنظار تتركّز عليه، خصوصاً بعد دخوله في نهائي كأس العالم في قطر ضد الأرجنتين وإهداره فرصتين أمام فريق النجم ليونيل ميسي الذي توّج بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

في فالدشتاديون، بات من اللاعبين المحبوبين لجماهير فرانكفورت، على غرار مواطنه فرانك ريبيري النجم السابق لبايرن ميونيخ.

وصحبة المترجم باترك تسايلمان، تصبح مهمته أسهل في مواجهة أسئلة الصحافيين.

يُثري البوندسليغا



بموازاة تألقه في الملعب، بدأ يحصد الألقاب، فشبهته "سبورت بيلد" باللاعب الثمين "كوهلي مواني" القادر على جلب المال للنادي، فيما اعتبره آخرون بانه "غولو مواني" نسبة إلى عدد الأهداف التي بدأ بتسجيلها.

بعدما التصق به لقب "مهدر المبارزة الحاسمة في نهائي كأس العالم" أمام الحارس إيميليانو مارتينيز، لم يهدر كولو مواني الوقت كثيراً.

في خمس مباريات عام 2023، سجل ستة من الأهداف السبعة الأخيرة لفرانكفورت، بينها ثنائيتان توالياً، وكان ضالعاً في ثمانية من أهداف فرانكفورت الـ12.

وفيما خطف فريقه التعادل من بايرن وفاز على لايبزيغ برباعية، يستعد لمواجهة كولن صاحب المركز الحادي عشر، الأحد في المرحلة العشرين.

قال بطل العالم 1990 لوتار ماتيوس الذي يعمل محللاً للناقل الرسمي "سكاي": "يستمتع باللعب، يثق بنفسه، سريع. يُثري البوندسليغا، واعتقد أنها أفضل ضربة حظ في الدوري هذا الموسم".

علّق كولو مواني على إشادة الحامل السابق للكرة الذهبية "هذا يسعدني، يشجعني ويعطيني الدافع لمتابعة العمل".

لا شك بأن أعين الأندية الكبرى ستتركّز أكثر على الفرنسي بحال استمراره بالتسجيل والتمرير الحاسم، لكن فرانكفورت لا يبدو انه سيتخلّى عنه بسهولة. قال رئيس مجلس الرقابة في النادي فيليب هولتسر ليومية "فرانكفورتر روندسشاو" الجمعة: "لكن دوماً هناك سعر لا يمكن رفضه".

يركّز اللاعب أنه مرتاح في المدينة "لست هنا منذ فترة بعيدة، ولديّ عقد طويل. هناك استحقاقات يجب أن نسعى اليها"، مضيفاً في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي "أنا فخور جداً بالتواجد هنا".