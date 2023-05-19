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الدوري الألماني

دارمشتات يضمن الصعود إلى دوري الأضواء

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ضمن دارمشتات صعوده إلى الدوري الألماني لكرة القدم قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم في دوري الدرجة الثانية إثر فوزه على ماغديبورغ 1-صفر الجمعة.

reuters

وحقق فيليب تيتز هدف الفوز في الدقيقة 36 ليعزّز دارمشتات الفارق إلى ست نقاط عن هايدنهايم (لعب مباراة أقل) صاحب المركز الثاني وسبع نقاط عن هامبورغ (لعب مباراة أقل) صاحب المركز الثالث، ليضمن دارمشتات إنهاء الموسم في المركزين الأول أو الثاني وينال بطاقة الصعود المباشرة.
 

الدوري الألماني دارمشتات
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