وحقق فيليب تيتز هدف الفوز في الدقيقة 36 ليعزّز دارمشتات الفارق إلى ست نقاط عن هايدنهايم (لعب مباراة أقل) صاحب المركز الثاني وسبع نقاط عن هامبورغ (لعب مباراة أقل) صاحب المركز الثالث، ليضمن دارمشتات إنهاء الموسم في المركزين الأول أو الثاني وينال بطاقة الصعود المباشرة.
دارمشتات يضمن الصعود إلى دوري الأضواء
وحقق فيليب تيتز هدف الفوز في الدقيقة 36 ليعزّز دارمشتات الفارق إلى ست نقاط عن هايدنهايم (لعب مباراة أقل) صاحب المركز الثاني وسبع نقاط عن هامبورغ (لعب مباراة أقل) صاحب المركز الثالث، ليضمن دارمشتات إنهاء الموسم في المركزين الأول أو الثاني وينال بطاقة الصعود المباشرة.
الدوري الألماني دارمشتات