دارمشتات يضمن الصعود إلى دوري الأضواء

من قبل AFP May 19, 2023 21:18 ضمن دارمشتات صعوده إلى الدوري الألماني لكرة القدم قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم في دوري الدرجة الثانية إثر فوزه على ماغديبورغ 1-صفر الجمعة.