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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

تعادل كولن وبوروسيا مونشنغلادباخ وفوز ثان توالياً لهوفنهايم

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تعادل كولن سلبياً مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة قمة اليوم الأحد ليواصلان غيابهما عن الانتصارات في دوري  الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

Reuters

وأهدر ديفي زيلكه فرصة بالدقيقة الثانية لكولن الذي تصدى لمحاولاته في الشوط الأول حارس مرمى غلادباخ يوناس أوملين.  

وتغير الوضع بعد الاستراحة وضغط الضيوف، حيث أرسل فلوريان نيوهاوس تسديدة بعيدة عن القائم في الدقيقة 54.  

لكن لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك، ليظل كولن في المركز 13 برصيد 28 نقطة فيما يحتل غلادباخ المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

وحقق هوفنهايم فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب مضيفه فيردر بريمن 2-1، ما سمح له في الابتعاد عن منطقة الخطر.

ويُدين هوفنهايم بفوزه السابع هذا الموسم الى الكرواتي أندري كراماريتش والنمساوي كريستوف باومغارتنر اللذين وضعاه في المقدمة بهدفين في غضون أقل من دقيقتين (50 و52 توالياً)، قبل أن يقلص أموس بيبر الفارق لأصحاب الأرض (76).

ورفع هوفنهايم بقيادة مدربه الجديد الأميركي بيليغرينو ماتاراتسو رصيده الى 25 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وأربع عن المركز السابع عشر.

وفي المقابل، تجمد رصيد بريمن عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر بعد تلقيه الهزيمة الثالثة عشرة لهذا الموسم.
 

هوفنهايم بوروسيا مونشنغلادباخ كولن
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