تشابي ألونسو يؤكد استمراره في تدريب باير ليفركوزن الموسم المقبل

وردّ ألونسو في المؤتمر الصحافي الأربعاء عشية مواجهة فريقه لروما الإيطالي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على سؤال ما إذا كان سيتواجد على رأس الجهاز الفني لليفركوزن في الموسم المقبل فأجاب بشكل مقتضب "نعم، هذا صحيح".

وأضاف ابن الـ 41 عاماً "أنا سعيد مع الفريق ومع النادي. لست قلقاً بشأن مستقبلي".

وتسلّم لاعب خط الوسط السابق الذي دافع عن ألوان عدة أندية أبرزها ريال سوسييداد وليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني تدريب باير ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر عام 2022 ويرتبط بعقد معه حتى 30 حزيران/يونيو 2024.

وكان ليفركوزن يحتل المركز السابع عشر ومهددا بالهبوط عندما تسلّم ألونسو تدريبه، ليقوده لاحتلال المركز السابع حيث ينافس على أحد المراكز الأوروبية.

ويستطيع ليفركوزن حتى المشاركة في دوري الأبطال في حال نجح في التتويج بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكن يتعين عليه أولا قلب تخلفه ذهاباً أمام روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو صفر-1.







