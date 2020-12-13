بوروسيا دورتموند يقيل مدربه فافر

وكان عقد فافر (63 عاما) الذي درب سابقاً هرتا برلين الألماني ونيس الفرنسي ووصل إلى دورتموند قبل سنتين ونصف، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 13, 2020

وفي موسمين مع النادي الأصفر، قاده مرتين الى لقب الوصيف وراء غريمه بايرن ميونيخ، لكنه تعرض لانتقادات مستمرة لعدم قدرته على مقارعة الفريق البافاري.

وتراجع دورتموند بخسارته الساحقة الى المركز الخامس في الدوري، فيما يعرف مصيره الاثنين في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

