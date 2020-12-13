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الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يقيل مدربه فافر

أقال بوروسيا دورتموند الألماني مدربه السويسري لوسيان فافر، عقب تعرضه لخسارة مذلة على أرضه في دوري كرة القدم السبت أمام شتوتغارت 1-5، بحسب ما أكد النادي اليوم الأحد.

AFP

وكان عقد فافر (63 عاما) الذي درب سابقاً هرتا برلين الألماني ونيس الفرنسي ووصل إلى دورتموند قبل سنتين ونصف، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

 

وفي موسمين مع النادي الأصفر، قاده مرتين الى لقب الوصيف وراء غريمه بايرن ميونيخ، لكنه تعرض لانتقادات مستمرة لعدم قدرته على مقارعة الفريق البافاري.

وتراجع دورتموند بخسارته الساحقة الى المركز الخامس في الدوري، فيما يعرف مصيره الاثنين في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
                                   

بوروسيا دورتموند لوسيان فافر
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