بكنباور يتحدى المرض ويحضر مباراة بايرن وأينترخت



وقرّر النجم الألماني السابق التوجه إلى ملعب أليانز أرينا، عند استقبال بايرن لآينتراخت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي، الذي يقام خلف أبواب موصدة منذ عودته الأسبوع الماضي بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما أفاد به لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار الجمعة.



وقال حامل لقب كأس العالم مرتين (كلاعب عام 1974 ثم كمدرب عام 1990) البالغ من العمر 74 عاماً والمنهك بسبب مشكلاته الصحية: "سأغادر المنزل للمرة الأولى منذ فترة طويلة".



وسيلبي "القيصر" دعوة الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه لحضور المباراة.



وسيكون بكنباور، قائد بايرن السابق، الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في كأس الأبطال (التسمية السابقة لدوري أبطال أوروبا)، ضمن وفد النادي الذي يضم ثمانية أشخاص مسموح لهم بمشاهدة المباراة من المدرجات، إلى جانب الرئيس السابق للنادي أولي هونيس، الذي كان أيضاً زميله في فريق سبعينيات القرن الماضي.



وسيكون على بكنباور كما جميع الحضور الالتزام بالتعليمات الطبية لجهة استخدام الكمامات الواقية واعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس على بعد عدة مقاعد من رفاقه، وهو ما يبدو أنّه يستمتع به "سأكون قادراً على التركيز على المباراة والاستمتاع بها، وإلا فإنني دائماً ما أسأل (فرانتس، ما رأيك في هذه الحركة؟)، لكنني بالتأكيد أفضل مشاهدة كرة القدم دون الحاجة إلى التحدث طوال الوقت".