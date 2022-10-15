الإصابة تبعد نوير عن مباراة بايرن وفرايبورغ

قال ناغلسمان الذي سيفتقد قائده مرة ثانية توالياً "لن يلعب مانويل، لا يزال متألماً. آمل في عودته الأسبوع المقبل (في الدور الثاني من مسابقة الكأس ضد أوغسبورغ)، لكن فرايبورغ مبكّرة له".

تابع عن حارسه الذي يستعد لتمثيل ألمانيا مرة جديدة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر "هذا مزعج، لكن ليس بمقدورنا فعل أي شيء".

وكان نوير غاب عن فوز فريقه على فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بسبب إصابة في كتفه، لكنه خاض كل دقائق فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.

وأكّد ناغلسمان ان بديل نوير (36 عاماً) سيكون مرة أخرى سفن أولرايش.

ويواحه بايرن، بطل الدوري في آخر عشرة مواسم، ضغوطاً بعد فوزه مرة وحيدة في آخر ست مباريات في الدوري، ليحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن أونيون برلين المتصدر ونقطتين عن فرايبورغ الثاني.

قال ناغلسمان "لا يتعلق الأمر بأونيون برلين أو فرايبورغ، بل بنا نحن إذا أردنا التواجد في المكان الذي نرغب به".

ورفعت اسوأ بداية لبايرن في 12 سنة الضغوط على مدربه ناغلسمان الذي تعرض لانتقادات الموسم الماضي، بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني.

لكن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أوليفر كان دعم المدرب البالغ 35 سنة هذا الأسبوع قائلا ان "لا شكوك" حيال قدرته ونوعية عمله.