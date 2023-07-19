مورينيو يتحدّث عن أهدافه مع روما

وقال مورينيو الذي قدّمه فريق العاصمة إلى وسائل الإعلام رسمياً الخميس "أنتم تتحدثون عن الألقاب، ونحن نتحدث عن الزمن، المشروع، العمل. الألقاب هي مجرّد كلمات، وعود سهلة. الألقاب ستأتي، لكن النادي لا يريد نجاحات معزولة، يريد الوصول إلى مكان ما والبقاء فيه".