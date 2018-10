La France dans le dur à l’indice UEFA

Semaine noire pour les clubs français: après les trois matches nuls enregistrés en Ligue des Champions (PSG, Lyon et Monaco), les trois représentants tricolores en Ligue Europa (Marseille, Rennes et Bordeaux) se sont en effet tous inclinés, le compteur victoires sur la scène européenne restant donc bloqué à trois. Du jamais-vu depuis 46 ans et la saison 1972-1973.

Des mauvais résultats que la France paie au prix fort à l’indice UEFA. Si grâce à la présence de trois clubs en Ligue des Champions et l’accession de Bordeaux à la phase de poules de la Ligue Europa la saison avait bien démarré, la France est dans le dur avec seulement 4,750 points et une neuvième place derrière des nations comme la Serbie, l’Ecosse ou la Norvège.

Heureusement pour le football français, le Portugal et la Russie, ses principaux concurrents dans la course à la cinquième place (synonyme de trois clubs en Ligue des Champions), ne sont pas mieux lotis et la France semble à l’abri d’un retour d’un de ses rivaux. L’écart devrait en revanche encore grandir avec le quatuor de tête. Alors que certains rêvaient de voir la France se rapprocher de l’Allemagne, ce sont pour l’heure les clubs d’outre-Rhin qui affichent les meilleurs résultats devant les représentants espagnols et italiens.



Rudi Garcia : "Le plus mauvais match de l'OM cette saison"