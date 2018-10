Battu sur la pelouse du Slavia Prague (0-1), puis surpris à domicile par le FC Copenhague (1-2), Bordeaux n'avait quasiment pas le droit à l'erreur ce jeudi sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg pour espérer avoir encore une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Et si la partie avait bien commencé pour les Girondins, ceux-ci n'ont finalement pu éviter la défaite et restent bons derniers du groupe C avec un zéro pointé.

Transparents dimanche à Montpellier (0-2), les hommes de Ricardo et Eric Bedouet avaient pourtant pris le match par le bon bout avec une ouverture du score précoce de Jimmy Briand. L'expérimenté attaquant girondin avait su profiter d'un bon centre venu de la gauche de Yann Karamoh pour placer une belle tête piquée (0-1, 26e). Un avantage de courte durée, car un quart d'heure plus tard, c'est Artem Dzyuba, remarquable cet été avec la sélection russe lors de la Coupe du monde, qui égalise à son tour de la tête (1-1, 41e).

Malgré quelques bonnes intentions, les Bordelais ne parviennent pas à reprendre l'avantage et vont finir par se faire surprendre en toute fin de match. A la suite d'un mauvais contrôle de Jules Koundé, Daler Kuziaev hérite du cuir et fusille Benoît Costil d'une frappe en angle fermé qui termine dans la lucarne (2-1, 86e). Avec zéro point en trois journées, Bordeaux est quasiment éliminé de la compétition, mais les Girondins peuvent aussi se satisfaire d'avoir presque fait jeu égal avec une formation telle que le Zénith, habituée des joutes européennes.