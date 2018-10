Rennes avait un point...

Le coup de Trafalgar traditionnel des clubs français en Ligue Europa… On se bagarre toute la saison pour ça, et puis au bout de trois journées, rien ne tourne rond. Sans Hatem Ben Arfa et Benjamin Bourigeaud remplaçants au coup d’envoi, Sabri Lamouchi partait aussi dans les dispositions classiques du jeudi européen, à savoir qu’on aime bien mais pas trop, sinon on se grille pour la Ligue 1. Bref, vous connaissez le refrain. Les Bretons ont failli l’éviter quand même, avec un nul qui aurait pu sauver beaucoup de choses. Mais ils ont perdu 2-1 à moins de deux minutes de la fin.

Ce n’est pas forcément mérité au vu du match. Si les Ukrainiens ont largement dominé en début de partie, les locaux auraient pu (dû ?) faire basculer l’affaire lors du second acte. Ils n’y sont pas parvenus, et les Ukrainiens ne se sont pas privés, eux, d’en profiter avec un froid réalisme. Seule consolation, la situation mathématique n’est pas catastrophique pour Rennes, troisième à deux points de Kiev et Astana, les deux leaders. Mais Jablonec, dernier, n’est aussi qu’à une petite unité derrière…

Grenier: "Si on ne lâche pas, ça paiera"

"C’est un peu comme en début de saison, on a du mal à tuer le match, et après il y a ce but qui fait mal, regrette Clément Grenier, buteur sur coup franc (sur RMC Sport). On a eu les occasions pour revenir, c’est dur à avaler. Notre match a été plutôt cohérent, avec de bonnes phases de jeu. On a été solides dans les duels… Ils mettent deux buts sur trois ou quatre occasions, nous on en a une dizaine. C’est dommage. On n’est qu’au milieu de la phase, il faudra gagner chez eux afin de leur repasser devant. Il faut continuer de travailler, il y a encore des échéances très intéressantes. Si on ne lâche pas, ça paiera."

Après l’ouverture du score de Kedziora (21e), Grenier a donc égalisé sur un coup franc lointain (très) mal maîtrisé par le portier adverse (1-1, 41e). L’ancien Lyonnais a encore eu une opportunité dans le dernier quart d’heure (79e), Hamari Traore aussi (86e). A ce moment-là, Bourigeaud et Ben Arfa étaient présents sur la pelouse (le premier rentré à une demi-heure de la fin, le deuxième à 15 minutes du terme). Kiev a refroidi copieusement l’atmosphère à la 89e (1-2), mais Benjamin Andre a encore eu une énorme occasion dans le temps additionnel (90e+2). On n'ira pas jusqu'à la dizaine, comme l'a dit Grenier, mais il y en a eu. Et le rideau est tombé sur cette soirée typique de Ligue Europa.