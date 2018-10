Luiz Gustavo : "Quand on jouera vraiment en équipe..."

Finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille ne devrait pas dépasser la phase de poules cette année. Battu d’entrée par l’Eintracht Francfort et incapable de l’emporter à Limassol (2-2), l’OM a en effet enchaîné avec une correction à domicile face à la Lazio Rome (1-3). Et plus que le résultat brut, c’est bien la manière qui a de quoi inquiéter, les Olympiens s’en tirant d’ailleurs à bon compte en n’étant menés que d’un but à la pause (0-1).

Luiz Gustavo, seul Marseillais à surnager face aux Romains, faisait un constat sans concession à l’issue de la rencontre. "Quand on jouera vraiment en équipe, ça ira, pour l'instant, c'est ce qui nous manque, a ainsi regretté l’ancien Bavarois. Il faut continuer à pousser, à bouger et rester unis même dans les difficultés, montrer qu'on est une équipe avec du caractère."

Une analyse proche de celle d’Adil Rami, pour sa part en grande difficulté en charnière centrale. "On s'est fait bouffer sur l'impact athlétique. L'an dernier, il y avait un mental, un état d'esprit qu'on n'a pas eu ce soir", a en effet regretté le champion du monde français. Et ce alors que se profile le choc face au PSG, dimanche, en clôture de la 11ème journée de Ligue 1. "Le PSG pour vous c'est un match différent des autres, mais pour nous, c'est juste un match", a néanmoins affirmé le milieu brésilien, ajoutant : "le plus important, c'est de relever la tête car dimanche on joue contre une très bonne équipe. On a besoin de bien récupérer pour faire un match meilleur que ce soir." Ce ne sera pas difficile.



Rudi Garcia : "Le plus mauvais match de l'OM cette saison"