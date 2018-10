Ligue Europa : Ça sent déjà la fin pour l’OM

À Marseille, les joies sont souvent de courte durée. Depuis le début de la saison, les Olympiens n’ont jamais su gagner plus de deux matches consécutifs. La Ligue Europa vient, à chaque fois, les stopper dans leur prise d’élan. Jeudi soir, dans un stade Vélodrome partiellement à huis clos, les hommes de Rudi Garcia auraient pu enchaîner un troisième succès de rang, après ceux décrochés en championnat contre Caen et Nice, mais ils ont cette fois buté sur la Lazio Rome (1-3).

Un nouveaux faux pas qui, après seulement trois journées, réduit déjà considérablement les chances de qualification pour les seizièmes de finale de l’OM, crédité d’un seul point et troisième d’un groupe H dominé par Francfort, tombeur de l’Apollon Limassol (2-0) et auteur d’un sans-faute jusque-là. Il faudrait désormais un miracle pour que les Ciel et Blanc sortent de cette poule, relevée certes, mais a priori largement abordable pour les finalistes de la dernière édition.

La Lazio ultra réaliste

En l’absence de Florian Thauvin, blessé, Rudi Garcia avait aligné son équipe type de moment, sans se soucier du Clasico face au PSG qui se profile dimanche. Mais un coup de tête de Wallace sur un corner mal négocié par Steve Mandanda a d’entrée plombé l’OM (1-0, 10e). S’ils se sont ensuite procuré plusieurs occasions nettes, par Konstantinos Mitroglou (27e), Morgan Sanson (28e, 56e) et Luiz Gustavo (58e), les Phocéens n’ont pas mis assez de rythme pour revenir.

Les Italiens, eux très réalistes, en ont profité pour doubler la mise en déchirant la défense adverse sur un contre conclu par Felipe Caicedo (2-0, 60e). En toute fin de rencontre, Dimitri Payet a cru relancer le suspense d’un splendide coup franc (1-2, 86e), mais les Biancocelesti ont aussitôt enfoncé le clou sur une frappe en lucarne toute aussi sublime d’Adam Marusic (90e). Inquiétant, très inquiétant même, pour l’OM à trois jours de la réception de Neymar, Kylian Mbappé et Cie.