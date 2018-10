Le conseil de Griezmann à Mbappé

Auteur d’un exceptionnel quadruplé, dimanche, face à l’Olympique Lyonnais (5-0), Kylian Mbappé a marqué les esprits à la veille de retrouver ses partenaires de l’équipe de France à Clairefontaine. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué de s’enthousiasmer pour son jeune attaquant. "C’est Kylian... C’est prodigieux", a ainsi lancé le sélectionneur tricolore après s’être réjoui d’avoir un tel joueur "hors-catégorie" à sa disposition.

Antoine Griezmann n’a pas été en reste dans une interview accordée à France Football. "C'est costaud ce qu'il fait", a ainsi lancé l’attaquant de l’Atlético Madrid. Mais pour le n°7 des Bleus, Kylian Mbappé peut encore faire mieux. A condition d’être plus égoïste comme a su le faire un certain Cristiano Ronaldo avant lui. "Il me rappelle Cristiano quand il était à Manchester. Cristiano, c'était le gars qui jouait sur le côté, qui dribblait beaucoup et qui marquait, mais qui ne cherchait pas forcément le but. Et quand Kylian fera ce que Cristiano a fait à Madrid, ne penser qu'au but, il va en mettre cinquante, pareil", a-t-il expliqué.

Quand on fait des jeux devant le but, il ne gagne jamais ! Antoine Griezmann

Et l’attaquant des Colchoneros d’insister sur la nécessité pour Kylian Mbappé de se rapprocher du but. "Il faut qu'il veuille aller marquer, qu'il ne s'écarte plus, qu'il fasse des appels diagonale. Le but qu'il met contre Liverpool, il est dans l'axe. Je lui avais envoyé un message après pour lui dire: 'Il faut que tes appels se fassent vers le but. Et si on ne te la donne pas, tu dois pourrir le mec. Tu dois toucher le ballon dans l'axe', a-t-il raconté, vantant leur connivence: "On s'entend vraiment bien avec Kylian, je fais ça pour son bien."

Une connivence qui n’empêche pas le Mâconnais de chambrer son jeune partenaire en Bleu, notamment au sujet de son manque de réussite devant le but… à l’entraînement. "Devant le but, ce n'est pas trop ça…, a-t-il soufflé dans un éclat de rires. Souvent je le chambre, je lui demande comment il fait pour marquer autant. Quand on fait des jeux devant le but, il ne gagne jamais ! Mais dès qu'il va changer ça, ça va être plus costaud." Ça promet…