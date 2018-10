Auteur d’un quadruplé, dimanche soir au Parc des Princes, lors du choc de la 9e journée de L1 entre le PSG et l’OL, Kylian Mbappé aura naturellement été l’un des principaux sujets de conversation ce lundi à Clairefontaine, où les Bleus se réunissent dans la perspective des matches contre l’Islande et l’Allemagne, les 11 et 16 octobre. Invité à commenter les exploits de son jeune attaquant, Didier Deschamps n’a pas manqué de se mettre au diapason des louanges de circonstance. Avec tout le recul qu’impose cependant son statut de sélectionneur.

"Marquer quatre buts dans un match de Ligue 1, ce n’est pas si fréquent, dixit le chef d’orchestre des Bleus en conférence de presse. Mais Kylian est perfectionniste et il sait qu’avant de réaliser son quadruplé, il a eu trois tête-à-tête que le gardien adverse a remportés. On peut toujours mieux faire, c’est sûr, mais là on parle de mieux faire au plus haut niveau alors il convient de retenir ce quadruplé dans un match important." Une première réaction nuancée de la part du technicien bayonnais, qui au fur et à mesure des questions néanmoins a pu exprimer avec davantage de spontanéité son admiration.

"Il fait des choses qui sortent de l’ordinaire"

"Il fait des choses qui sortent de l’ordinaire, s’enthousiasme Didier Deschamps, qui assure cependant ne pas être surpris par les prestations majuscule du garçon. Malgré sa jeunesse, on peut dire qu’il est hors-catégorie. Il y en a un de temps en temps, un joueur comme ça et j’ai le privilège qu’il soit français et avec nous ! Il ne fait pas les choses simplement, il fait tout en accéléré. Hier, c’était un résumé de ce qu’il est capable de faire, une confirmation de son talent, mais il sait qu’il a encore une marge de progression. C’est Kylian... C’est prodigieux !"