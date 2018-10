Mbappé, record de précocité pour un quadruplé ! 

Auteur d'un incroyable quadruplé en l'espace de seulement 13mn (61e, 66e, 69e, 74e) lors du choc de clôture de la 9e journée de Ligue 1 face à un OL étrillé par le PSG dimanche, au Parc des Princes (5-0), Kylian Mbappé entre un peu plus dans l'histoire du championnat de France. Le champion du monde, crédité de 8 tirs, 6 cadrés et donc 4 buts, devient le plus jeune joueur (19 ans et 9 mois) à inscrire un quadruplé en Ligue 1 lors des 45 dernières saisons.

4 - Kylian Mbappé est le plus jeune joueur (19 ans et 9 mois) à inscrire un quadruplé en Ligue 1 lors des 45 dernières saisons. Pressé. @KMbappe pic.twitter.com/dXJ1dBFFYI — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) 7 octobre 2018

Une performance qui permet à Paris d'établir un autre record : le club de la capitale est la 1ère équipe à remporter chacun de ses 9 premiers matches de la saison dans l’histoire de la Ligue 1.