Tous bluffés par Mbappé

Si Kylian Mbappé a tenu à relativiser sa performance face à l’Olympique Lyonnais (5-0), dimanche soir, et ce malgré ses quatre buts en 13 minutes qui le font un peu plus entrer dans l’histoire de la Ligue 1, les autres acteurs de ce PSG-OL n’en avaient évidemment que pour l’attaquant parisien et sa prestation étincelante. Même Anthony Lopes qui a eu le mérite de retarder l’échéance en remportant ses trois premiers duels avec le champion du monde tricolore.

"Face à Mbappé, je pense faire les arrêts qu'il faut, il en manque trois. Mais il n'a pas douté. C'est la marque des grands. Au final, il m'en met quatre", a ainsi commenté le portier lyonnais, bien obligé de s’incliner face à l’efficacité de son bourreau, qui avait d’ailleurs frappé dès les premières minutes de la rencontre en obtenant un penalty lançant les hostilités. Mais les plus dithyrambiques avec l’ancien Monégasque étaient évidemment à trouver dans les rangs parisiens.

C’est un phénomène, un crack. Neymar

De passage devant les micros, Neymar n’a pas été le moins élogieux envers son compère de l’attaque parisienne. "Je suis très heureux pour Mbappé, s’est ainsi réjoui le Brésilien dans des propos rapportés par L'Equipe. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités et qui assume ses responsabilités. Il y a de l’amitié entre nous et j’espère l’aider encore souvent à réussir des matches comme celui de ce soir (dimanche). C’est un phénomène, un crack." Et le Brésilien de renchérir: "Kylian est un leader technique que le groupe respecte. Quand il parle on l’écoute, peu importe s’il a 19 ans. Je tiens à le féliciter. J’espère qu’il va continuer comme ça pendant plusieurs années parce que le football va le remercier."

Nasser Al-Khelaïfi n’était, lui, même pas étonné par la performance de son joueur. "Avant le match, je lui ai dit que c'était sa soirée. Il a finalement planté quatre buts. C'est pas mal. Il aurait pu marquer plus, mais je suis très fier de lui. Seuls les plus grands joueurs réussissent cela", a en effet expliqué le président parisien, au diapason avec Thomas Tuchel. "Il a beaucoup travaillé tactiquement pour l'équipe et il s'est sacrifié défensivement. Il a reçu sa récompense avec ses 4 buts et il aurait pu en marquer 5, 6 ou 7 même ! Je suis très satisfait parce qu'il n'a pas perdu confiance, il a été magnifique", s’est enthousiasmé l’entraîneur parisien. Il y avait de quoi.