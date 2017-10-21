كيف تشاهدون أهم مباريات اليوم "البث المباشر"؟

نعرض لكم في ما يلي كيفية مشاهدتها

دوري ابطال افريقيا

سيكون أحباء الوداد البيضاوي المغربي وفريق اتحاد الجزائر على موعد مع تغطية حصرية ومباشرة لموقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستبث على beIN SPORTS HD 1 إذ ستكون المواجهة انطلاقاً من الساعة العاشرة ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) وسيرافقكم فيها المعلقين حفيظ الدراجي وجواد بده.

ترددات قنوات beIN SPORTS

ويذكر أن مواجهة الذهاب والتي أقيمت في ملعب 5 جويلية 1962 انتهت بالتعادل السلبي.

المعلّقون لأبرز مباريات الأسبوع

كاس الاتحاد الافريقي

انتم على موعد مع اياب نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي انطلاقاً من الساعة 23:30 ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 8 ونقل مباشرة المباراة الهامة بين الفتح الرباطي المغربي ومازيمبي الكونغولي والتي سيعلق على أطوارها محمد بركات.

ويذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت في ملعب مدينة لوبومباشي انتهى بفوز مازيمبي على الفتح الرباطي 1-صفر.

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الدوري الانكليزي الممتاز

انطلاقاً من الساعة 14:30 ( توقيت مكة المكرمة)، تعطى شارة انطلاقة مباراة تشيلسي وضيفه واتفورد ضمن مواجهات الاسبوع التاسع من الدوري الانكليزي لكرة القدم والتي ستكون مباشرة على beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق محمد بركات.

لم يذق #تشيلسي طعم الفوز في آخر ثلاث مواجهات! البلوز يستضيف صاحب المركز الرابع واتفورد @WatfordFC. #PL pic.twitter.com/VZSvqv70gV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 21, 2017

وستكون مباراة اليوم مثيرة بين الفريقين في مسرح ستامفورد بريدج خاصة وأن تشيلسي يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة (حقق 4 انتصارات وتعادل و3 هزائم) فيما يحتل واتفورد المركز الرابع برصيد 15 نقطة (حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة).

أما مانشستر سيتي، المتصدر، سيكون جاهزاً لإمتاع متابعيه على beIN SPORTS HD 2 (فقط) انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءاً ( توقيت مكة المكرمة) عندما يستضيف صاحب المركز السابع، نادي بيرنلي، برصيد 13 نقطة.

وسيعلق علي محمد علي على مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.

الدوري الاسباني

برشلونة، متصدر الـ"ليغا"، يستضيف ملقا، صاحب المركز الأخير، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع في ملعب الكامب نو وستكون المباراة مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS HD 3 في الساعة 21:45 ( توقيت مكة المكرمة) بتعليق سوار الذهب.

أما المفاجئة السارة للدوري الإسباني، نادي فالنسيا الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 18 نقطة سيكون أمام امتحان صعب عندما يستضيف إشبييلية، الخامس برصيد 16 نقطة، في ملعب الميستايا انطلاقاً من الساعة 19:30 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 3 بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الايطالي

انطلاقاً من الساعة 21:45 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 4، أنتم على موعد مع مباراة من الحجم الثقيل بين نابولي، المتصدر برصيد 24 نقطة، وانتر ميلان، الوصيف برصيد 22 نقطة، في أقوى مباريات الاسبوع التاسع والتي سيعلق عليها خليل البلوشي.

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الدوري الالماني

سينزل بروسيا دورتموند، المتصدر برصيد 19 نقطة، في الجولة التاسعة ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت، السابع برصيد 13 نقطة وستكون المباراة منقولة على beIN SPORTS HD 5 في تمام الساعة 16:30 ( توقيت مكة المكرمة) بتعليق علي لفته.

أما بايرن ميونيخ، الوصيف برصيد 17 نقطة، سيرحل لمواجهة هامبورغ، الـ15 برصيد 7 نقاط، انطلاقاً من الساعة 19:30 ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 5 بتعليق احمد عبده.

الدوري الفرنسي

أبرز مواجهات اليوم في الدوري الفرنسي ستكون مباراة موناكو، الوصيف برصيد 19 نقطة، أمام ضيفه كان ضمن منافسات الجولة العاشرة والتي ستبث مباشرة على beIN SPORTS HD 6 في الساعة السادسة مساءاً ( توقيت مكة المكرمة) وسيعلق عليها عبدالقادر الشنيوني.

بإمكانكم أيضاً مشاهدة المباريات عبر تطبيق BEIN CONNECT. لا تفوتوا أيضاً مشاهدة جميع المسابقات الكبرى مباشرة وحصرياً عبرة قنوات beIN SPORTS، وعبر BEIN CONNECT الذي يوفّر المشاهدة المباشرة بجودة عالية مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.