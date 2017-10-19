بايرن للاستفادة من ارتباك دورتموند

ويحل دورتموند وبايرن ميونيخ السبت ضيفين على أينتراخت فرانكفورت وهامبورغ في المرحلة التاسعة من البطولة.

ويتصدر دورتموند الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام بايرن ميونيخ الذي استعاد توازنه بسرعة كبيرة منذ تولي مدربه القديم المخضرم يوب هاينكس (72 عاماً) مهمة الادارة الفنية خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المقال من منصبه.

وتقلص الفارق بين الفريقين بعد خسارة دورتموند على أرضه أمام لايبزيغ وصيف الموسم الماضي 2-3 في المرحلة السابقة، التي شهدت بداية قوية لهاينكس بخماسية نظيفة في مرمى فرايبورغ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن بايرن أكد استعادته عافيته بثلاثية سهلة في مرمى ستليك بطل اسكتلندا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، في حين أن دورتموند حقق تعادلًا مخيباً مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 1-1 الثلاثاء.

وعزز بايرن وضعه في المجموعة الأوروبية الثانية بعد خيبة الخسارة أمام سان جيرمان بثلاثية نظيفة التي أدت إلى إقالة أنشيلوتي، فرفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف سان جيرمان المتصدر، أما دورتموند فحصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات يتشارك بها مع أبويل في المركز الأخير للمجموعة الثامنة.

وأحرز بايرن لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة بإشراف هاينكس بالذات عام 2013 الذي شهد ثلاثية تاريخية إضافة إلى لقبي الدوري والكأس المحليين.

وأشاد هاينكس بالدولي الألماني توماس مولر الذي استعاد ثقته بعد فترة من الهبوط في مستواه تحت اشراف أنشيلوتي الذي لم يعتمد عليه كثيراً. وافتتح مولر التسجيل في مرمى سلتيك.

وأعاد هاينكس مولر إلى دوره كلاعب وسط هجومي خلف الهداف البولندي روبرت ليفادوفسكي.

وقال مدرب بايرن "توماس قدم مستوى جيداً، لقد ركض كثيراً وكان حاضراً بقوة ورأينا توماس مولر القديم"، مضيفاً: "إنه لاعب ثابت وقائد ومن الجيد رؤيته يلعب جيداً مجدداً".

وأعرب مولر بدوره عن سعادته بإحراز بايرن ثلاث نقاط في البطولة الأوروبية عززت بدايته مع الفريق بعد اكتساحه فرايبورغ بخماسية نظيفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك أموراً يجب تحسينها في الهجوم.

واوضح مولر "كان الموقف أفضل، وكان لدينا الدافع بعد فوزنا على فرايبورغ وأردنا الاستفادة من الايقاع".

وتابع "كانت ثلاث نقاط مهمة، لقد خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني كان يجب أن نستفيد منها".

وتحدث هاينكس أيضاً عن إضاعة الفرص، مشيراً إلى أن الفريق سجل ثلاثة أهداف فقط في 29 تسديدة على المرمى، بقوله "صنعنا الكثير من الفرص ولم نستغلها، وأتحنا لهم في المقابل الفرصة لتقديم أدائهم. كنا مستهترين قليلاً ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، فيجب أن تكون في حالة تأهب من البداية وحتى الدقيقة الأخيرة".

ويتعين على مدرب دورتموند الهولندي بيتر بوس إيجاد الحلول السريعة لتدهور نتائج الفريق بعد البداية الرائعة للموسم، والخسارة الأولى له أمام لايبزيغ، وكانت الأولى على أرضه منذ 2015، مؤشر إلى أنه على الغابوني بيار إيمريك أومبايانغ هداف الموسم الماضي ورفاقه العودة إلى لغة الانتصارات والحفاظ على الصدارة أمام العودة القوية لبايرن.

ويستضيف لايبزيغ الثالث برصيد 16 نقطة السبت أيضاً شتوتغارت الحادي عشر وله 10 نقاط ساعياً إلى تشديد الضغط على دورتموند وبايرن أملاً في تعثرهما لانتزاع الصدارة أو الوصافة.

تفتتح المرحلة الجمعة بلقاء شالكه مع ماينتس، ويلتقي السبت أوغسبورغ مع هانوفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن، والأحد كولن مع فيردر بريمن، وفرايبورغ مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع هوفنهايم.

