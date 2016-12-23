المعلّقون لأبرز مباريات الأسبوع

ما بين أكبر وأهم بطولات كرة القدم العالمية بداية من الدوريات الأوروبية الكبرى ومروراً بمباريات بطولات الأندية القارية والتصفيات العالمية والمواجهات الإقليمية، يتبارى معلقو شبكة قنواتنا لتقديم أفضل ما لديهم من أجل إمتاع جماهير كرة القدم في العالم العربي ونقل تفاصيل المباريات بكل دقة وحرفية لمشاهدنا الكريم ليشعر أثناء المباراة وكأنه يتابعها من أرض الملعب، ويتعرف على كل صغيرة وكبيرة فيها بداية من أسماء الفريقين مروراً بجميع المعلومات الإحصائية التي تذاع حصرياً عبر قنواتنا ووصولاً إلى جميع المعلومات التاريخية والأخبار الحديثة المرتبطة بالمباراة المذاعة.

مدارس كثيرة في التعليق ينتمي إليها معلقونا وأساليب مختلفة يتبعونها ولكن الجميع يتفق على هدف واحد لا خلاف عليه وهو النقل الصادق والمتميز والمتنوع والمبتعد عن الرتابة لكل الأحداث والمباريات الرياضية المذاعة عبر شاشات قنواتنا.

فيما يلي قائمة شاملة تتضمن أبرز وأهم المباريات المذاعة والقنوات الناقلة لها وأسماء معلقيها

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