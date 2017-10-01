وتقدم الإفريقي بهدف حمل توقيع صابر خليفة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سوبر سبورت عن طريق ثابو منياماني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أيضاً.

ورغم التعادل إلا أن الأفريقي اقترب بشدة من الصعود للدور النهائي في المسابقة، حيث يكفيه التعادل السلبي في مباراة الإياب التي ستقوم بملعبه، لمواصلة حلمه نحو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يتعين على سوبر سبورت الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق نتيجة مباراة الذهاب، من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي.

وفي مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، اقتنص مازيمبي (حامل اللقب) فوزاً صعباً من ضيفه الفتح الرباطي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقمص بين مالانجو دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف مازيمبي الوحيد في الدقيقة 14.

وأصبح ينبغي على الفتح الفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب من أجل الصعود للدور النهائي، فيما يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك.