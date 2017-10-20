الدوري الإيطالي: قمة نابولي انتر- أرقام واحصاءات

- فاز انتر مرة واحدة فقط في آخر 9 مباريات لعبها أمام نابولي في الدوري الإيطالي (تعادل في 3 مباريات وخسر 5).

- آخر فوز لإنتر في ملعب سان باولو كان في أكتوبر 1997 بفضل هدف فابيو غالنتي وهدف بنيران صديقة من فرانشيسكو توريني- فاز نابولي 8 مرات منذ ذلك الحين (تعادل 3).

أين ومتى تشاهدون قمة المرحلة التاسعة بين نابولي وإنتر ميلان:

السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلاً (توقيت مكة المكرمة) يسبقها استوديو تحليلي خاص سيستهل على الساعة التاسعة، وسيكون هذا الموعد الكبير منقولاً عبر قناة beIN SPORTS HD 4

- حقق نابولي 13 انتصاراً متتالياً في السيري (أ) - ثالث أطول سلسلة انتصارات في المنافسة بعد انتر (17) ويوفنتوس (15).

- لم يخسر إنتر في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري (فاز في 9 مباريات وتعادل في واحدة) – أفضل سلسلة له في السيري (أ) منذ سبتمبر 2010.

- ربما تحمل المرحلة التاسعة الفرحة لجماهير نابولي حيث سبق لفريقهم أن فاز في سان باولو في نفس المرحلة من موسم 1989-1990، بنتيجة 2-0 (سجلهما مارادونا وكاريكا)، وحينها كان نابولي متصدرا بـ13 نقطة وانتر ثاني بـ12 نقطة.

- يمتلك نابولي أفضل خط هجوم في المنافسة هذا الموسم (26 هدفاً) – هذه أعلى حصيلة لفريق في هذه المرحلة من الموسم منذ 1960/1959 (يوفنتوس 27 هدفاً).

- هذه أول مرة في تاريخ السيري (ا) يحصد الفريقان المتصدران مجموع 46 نقطة بعد 8 جولات من الموسم (نابولي 24 انتر 22).

- أفضل 9 لاعبين من حيث عدد التمريرات الصحيحة هذا الموسم في الكالشيو موجودون إما في فريق نابولي أو انتر.

- سجل خوسيه كاليخون 4 أهداف في 8 مباريات لعبها أمام إنتر في الكالشيو – خصمه المفضل في المنافسة.

- يسجل ماورو إيكاردي هدفاً بعد كل 20 لمسة كمعدل هذا الموسم في الكالشيو – أفضل معدل بين لاعبي دوريات أوروبا الخمسة الكبرى الذين سجلوا 5 أهداف على الأقل.

- سجل لورنزو إنسيني هدفاً واحداً فقط في 9 مباريات لعبها أمام الإنتر في الدوري – لقد ساهم في إحراز 13 هدفاً في آخر 12 مباراة لعبها في السيري (أ) (سجل 7 صنع 6).

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