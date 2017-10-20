كيف تشاهدون قمة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي؟

سيحاول نابولي المتصدر في صدام ناري مع وصيفه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تحقيق فوزه التاسع توالياً منذ انطلاق الموسم الحالي وإلحاق الهزيمة الأولى بالـ"نيراتزوري"، عندما يستضيفه السبت على ملعب سان باولو.

ولم يخسر الفريقان حتى الآن ويملكان سجلين رائعين حيث فازت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري بالمباريات الثماني حتى الآن، في حين حقق فريق المدرب لوتشيانو سباليتي سبعة انتصارات مقابل تعادل واحد.

وإذا كان إنتر استعد جيداً لهذه المواجهة المرتقبة في مختلف أنحاء إيطاليا، نظراً لعدم مشاركته في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فإنّ نابولي عاش أسبوعاً حافلاً بدأه بالفوز على روما 1-صفر في عقر دار الأخير في الدوري المحلي الأسبوع الماضي قبل أن يخوض مباراة قوية ضد مانشستر سيتي الإنكليزي وخسرها 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

واعتبر ساري أنه على الرغم من الخسارة فإنّ فريقه بدأ يقترب من مستوى الفرق الأوروبية الكبيرة وبأنّ العرض الذي قدمه ضد سيتي مشجع أكثر من العرض الذي قدّمه الموسم الماضي أمام ريال مدريد عندما خسر أمامه ذهاباً وإياباً بالنتيجة ذاتها 1-3.

ولم يفز إنتر ميلان على نابولي في عقر دار الأخير منذ حوالي عقدين من الزمن.

ويتعين على نابولي خوض المباراة من دون مهاجمه المتألق لورنتسو إينسينيي الذي خرج مُصاباً في المباراة ضد سيتي ولن يغامر بإشراكه على الرغم من عدم خطورة إصابته. وقد يلجأ ساري إلى إشراك أوناس الذي أبلى بلاءً حسناً عندما شارك بديلاً ضد سيتي الثلاثاء الماضي.

أمّا إنتر فيدخل المباراة منتشياً بحسمه دربي المدينة الأسبوع الماضي ضد جاره ميلان 3-2 في مباراة فرض فيها مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي نفسه نجماً لها بتسجيل أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك".

أين ومتى تشاهدون قمة المرحلة التاسعة بين نابولي وإنتر ميلان:

السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلاً (توقيت مكة المكرمة) يسبقها استوديو تحليلي خاص سيستهل على الساعة التاسعة، وسيكون هذا الموعد الكبير منقولاً عبر قناة beIN SPORTS HD 4

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يوفنتوس يسعى لاستعادة التوازن

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأودينيزي، الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة السابعة ليلاً (توقيت مكة المكرمة) عبر قناة beIN SPORTS HD 4

في المقابل يريد يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الست الماضية تخطي شبه الأزمة التي يمرّ بها بعد حصوله على نقطة واحدة من آخر مباراتين في الدوري المحلي، عندما يخوض مباراة سهلة نسبياً خارج ملعبه ضد أودينيزي الذي يحتل المركز الثالث عشر.

وكان يوفنتوس تعادل مع أتالانتا خارج ملعبه (2-2) وسقط على أرضه أمام لاتسيو (1-2) ليتخلف بفارق 5 نقاط عن المتصدر نابولي صاحب السجل المثالي حتى الآن.

من جانبه، ناشد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري فريقه بدخول "سباق اللقب مجدداً من بوابة أودينيزي".

وكان فريق السيدة العجوز خاض اختباراً قارياً ناجحاً بفوزه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1 في دوري الأبطال.

لاتسيو لمواصلة السير في النهج الإيجابي

تشاهدون مباراة لاتسيو وكالياري، الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلاً (توقيت مكة المكرمة) عبر قناة beIN SPORTS HD 4

من المتوقع أن يواصل لاتسيو نتائجه الجيدة مؤخراً لا سيما بعد فوزه خارج ملعبه على نيس الفرنسي 3-1 في الدوري الأوروبي عندما يستقبل كالياري الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة وعيّن مدرباً جديداً له هو الأوروغواياني دييغو لوبيز.

ويخوض فريق العاصمة الآخر روما مباراة خارج ملعبه ضد تورينو بمعنويات عالية بعد انتزاعه التعادل من معقل تشيلسي الإنكليزي 3-3 ملعب ستامفورد بريدج في لندن بعد تخلفه صفر-2.

تشاهدون مباراة روما وتورينو، الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة الرابعة عصراً (توقيت مكة المكرمة) عبر قناة beIN SPORTS HD 8

ويتعين على ميلان ومدربه فينتشنزو مونتيلا استعادة توازنه بعد خسارة الدربي وسقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد أيك أثينا اليوناني في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما يستقبل جنوى السابع عشر.

تشاهدون مباراة ميلان وجنوى، الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة الرابعة عصراً (توقيت مكة المكرمة) عبر قناة beIN SPORTS HD 4