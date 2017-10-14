على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، سجّل الدولي لورنزو إينسيني هدف الفوز لنابولي ثالث الموسم الماضي في الدقيقة 20، فقاد فريقه نابولي لتعزيز صدارته برصيد 24 نقطة.

وسينعم فريق الـ"بارتينوبي" بهذا الفارق إلى غاية يوم غد الأحد حيث سيترقب نتيجة لقاء القمة في دربي ميلانو بين إنتر (الرابع بـ19 نقطة) وغريمه ميلان (السابع بـ12 نقطة).

ويستعد نابولي لاختبار من العيار الثقيل على أرض مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء في المجموعة السادسة من دوري الأبطال. ويتصدّر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 لنابولي الثاني.

كما يستعد روما لمباراة صعبة في ضيافة تشيلسي بطل انكلترا الأربعاء ضمن المجموعة الثالثة. ويتصدر تشلسي الترتيب وله 6 مقابل 4 لروما.