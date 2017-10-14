العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي: نابولي "ينعَمُ" بخدمات كبيري العاصمة روما

من قبل
3:05 دقيقة

نجح نابولي في استثمار سقوط يوفنتوس على أرضه أمام لاتسيو (1-2)، ووسّع الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط كاملة عقب تغلبه على مضيفه روما (1-0) اليوم السبت في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، سجّل الدولي لورنزو إينسيني هدف الفوز لنابولي ثالث الموسم الماضي في الدقيقة 20، فقاد فريقه نابولي لتعزيز صدارته برصيد 24 نقطة.

وسينعم فريق الـ"بارتينوبي" بهذا الفارق إلى غاية يوم غد الأحد حيث سيترقب نتيجة لقاء القمة في دربي ميلانو بين إنتر (الرابع بـ19 نقطة) وغريمه ميلان (السابع بـ12 نقطة).

ويستعد نابولي لاختبار من العيار الثقيل على أرض مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء في المجموعة السادسة من دوري الأبطال. ويتصدّر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 لنابولي الثاني.

كما يستعد روما لمباراة صعبة في ضيافة تشيلسي بطل انكلترا الأربعاء ضمن المجموعة الثالثة. ويتصدر تشلسي الترتيب وله 6 مقابل 4 لروما.

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات