الأوروغوياني دييغو لوبيز مدرباً لكالياري

وقررت إدارة النادي إقالة راستيلي، الذي قاد كالياري للصعود لبطولة الدوري في العام الماضي، أمس الثلاثاء، بعدما تلقى الفريق خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة.

ويتقاسم كالياري المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري حالياً برصيد ست نقاط، مع فريق كروتوني، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف.

واختتم لوبيز مسيرته كلاعب عام 2010، بعدما قضى 12 موسما في صفوف كالياري، حيث استهل مشواره التدريبي مع فريق الشباب بالنادي في العام التالي، علما بأن عقده الحالي مع الفريق الأول سوف ينتهي عام 2019.

وكان لوبيز تولى تدريب الفريق الأول لكالياري موسم 2013 - 2014، بعدما عمل في الموسم السابق مساعدا للمدرب إيفو بولغا، قبل أن يتولى تدريب فريق باليرمو في جزء من الموسم الماضي، يذكر أن لوبيز البالغ من العمر 43 عاماً خاض 32 مباراة دولية، حينما كان لاعبا مع منتخب أوروغواي.

