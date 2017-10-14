ليلة سقوط يوفنتوس أمام القادم من العاصمة

وتوقف رصيد يوفنتوس الثاني عند 19 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام لاتسيو الذي ارتقى إلى المركز الثالث، وإنتر ميلان الرابع الذي يلتقي ميلان الأحد في مباراة "دربي".

وكان يوفنتوس تعادل في المرحلة السابقة التي سبقت فترة التوقف لإكمال تصفيات كأس العالم مع أتالانتا 2-2.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 21 نقطة، ويحل ضيفاً على روما اليوم أيضاً في مباراة قمة.

وهي الخسارة الأولى ليوفنتوس في البطولة هذا الموسم بعد ستة انتصارات وتعادل، وهي حصيلة لاتسيو أيضاً الذي يقدم عروضاً جيدة.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 24 عبر البرازيلي دوغلاس كوستا، لكن لاتسيو رد مطلع الشوط الثاني بهدفين عبر هدافه الدولي تشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 47 و54 من ركلة جزاء.

وسنحت فرصة ذهبية أمام يوفنتوس للخروج بنقطة التعادل بعد أن حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع إثر عرقلة تعرض لها برناردو برنارديسكي من قبل الإسباني باتريك، فانبرى لها الأرجنتيني باولو ديبالا وأرسلها بيسراه باتجاه الزاوية اليمنى للمرمى لكن الحارس الألباني توماس ستراكوشا ارتمى على الجهة ذاتها وأبقى فريقه فائزاً.

ويستعد يوفنتوس للقاء سبورتينغ البرتغالي الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

