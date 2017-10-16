ميلان متمسك بمونتيلا رغم النتائج المخيبة

وأنفق ميلان 230 مليون يورو هذا الصيف من أجل استعادة مكانته السابقة بقيادة مالكه الجديد رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ الذي دفع 740 مليون يورو من أجل شراء النادي الإيطالي العريق من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني في نيسان/ابريل الماضي.

لكن النتائج التي حققها ميلان حتى الآن ليست مشجعة على الإطلاق إذ خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي، ما جعله قابعاً في المركز العاشر بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر و10 عن جاره إنتر الثاني.

ورغم ذلك، أكد فاسوني أن "فينتشنزو باق معنا. عندما تجري تغييراً بالحجم الذي قمنا به، أنت بحاجة للوقت" من أجل تحقيق النتائج المرجوة"، مشدداً في الوقت ذاته بأنه "لا يجب على ميلان أن يكون في مركزه الحالي ويجب أن نشق طريقنا صعوداً".

وتابع فاسوني الذي عينته الادارة الصينية مديراً تنفيذياً للنادي "بدأنا رؤية أولى المؤشرات الايجابية، لكن ما زال أمام مونتيلا الوقت من أجل مواصلة عمله. الأمور ستتغير في نهاية المطاف".

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، مكملاً ثلاثيته في المباراة ومانحاً إنتر نقاط المباراة أمام 80 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات ملعب "سان سيرو"، ما جعل العائدات من هذه المباراة الأعلى في تاريخ الدوري بعدما وصلت إلى 4.8 ملايين يورو، أي أكثر بحوالي مليون يورو من الرقم السابق الذي سجل في مباراة إنتر ويوفنتوس في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وتطرق فاسوني الى المباراة قائلاً "لقاءات الديربي دائما ما تكون رائعة. هذه المرة ارتكبنا خطأ في النهاية ووجدنا أنفسنا مجبرين على مشاهدة جمهورهم يحتفل. أنا متأكد من مباراة الديربي التالية ستكون جيدة لمشجعينا. لعبنا الشوط الثاني بشكل مذهل، بدت وكأنها مباراة مختلفة تماماً. يجب أن تكون بدايتنا بهذه الطريقة، بهذا الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني".

ويتحضر فريق مونتيلا لاستضافة أيك أثينا اليوناني الخميس المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي حقق فيها حتى الآن نتائج مميزة بفوزه بجميع مبارياته الست انطلاقاً من الدور التمهيدي الثالث.

وأكد فاسوني "نريد أن نحقق نتائج جيدة في يوروبا ليغ بغض النظر عن وضعنا في الدوري. أوروبا هي منزلنا (في إشارة منه إلى تاريخ النادي الفائز بسبعة القاب في دوري الأبطال واثنين في كأس الكؤوس وخمسة في الكأس السوبر)، ونريد الذهاب أبعد ما يمكن في يوروبا ليغ. الخميس سنلعب بالروحية الصحيحة".

وبدوره، اعتبر مونتيلا "أن البداية الخاطئة للموسم قد تحصل لكن الآن حان الوقت من أجل العمل بجهد كبير من أجل استعادة التوازن والصعود في الترتيب".