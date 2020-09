Former United States international Eric Lichaj has departed Hull City to join Fatih Karagumruk of the Turkish Super Lig.

Eric Lichaj Karagümrük’te!



Karagümrük’te transfer durmuyor!



Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Eric Lichaj’ı kadrosuna kattı! pic.twitter.com/C0VUXaA3Kd — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 7, 2020