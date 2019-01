Diego Maradona has thanked hospital staff after undergoing successful surgery.

Maradona's lawyer confirmed on Sunday that the 58-year-old, who is currently coach of MX Clausura side Dorados, had had surgery in Buenos Aires, having been hospitalised after suffering a stomach bleed.

"Diego Maradona's surgery has finished. Thank God everything went perfectly," Matias Morla wrote on Twitter.

"A thank you to the medical department of Clinica Olivos for your professionalism and humanity.

"Now we're waiting for the recovery so Diego can return to work as soon as possible."

Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo. pic.twitter.com/lZu8I1yyDK — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) January 13, 2019

Diego Maradona acaba de ser dado de alta y esta yendo a su casa para seguir con la recuperación. Gracias al personal médico y enfermeros de la Clínica por su profesionalismo. Diego quiere agradecer a todos los que se preocuparon por su salud. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) January 13, 2019

And, in a post on his official Instagram account, Maradona also thanked staff at Swiss Medical and Clinica Olivos for his care.

Maradona posted: "I want to thank Swiss Medical and Clínica Olivos for the excellent care, and my doctors Leopoldo Luciano Luque, Ariel Sainz, and the team that accompanied them: Walter Godoy, Carlos Becerra, Sebastian Nani and Pablo Dimitroff. Thank you all!!!"