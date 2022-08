beIN SPORTS will broadcast live Premier Padel’s Argentina Premier Padel P1, which will be played at the Aconcagua Arena in Mendoza, on the network’s free English-language and Spanish-language streaming and over-the-air channels, beIN SPORTS XTRA and beIN SPORTS XTRA en Español, from August 9 – August 14.



WHERE:



Watch Premier Padel’s Argentina Premier Padel P1 from August 9 – August 14 on beIN SPORTS XTRA and beIN SPORTS XTRA en Español. For a full list of providers and schedules, visit beINSPORTSXTRA.com.



Argentina Premier Padel P1 DATE EVENT ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Tuesday, August 9 Argentina Premier Padel P1 First Round 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT 12:00 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español 4:00 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español Match of the Day 12:30 AM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Wednesday, August 10 Argentina Premier Padel P1 Second Round 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT 12:00 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español 4:00 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español Match of the Day 12:30 AM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Thursday, August 11 Argentina Premier Padel P1 Round of 16 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT 12:00 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español 4:00 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español Match of the Day 12:00 AM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Friday, August 12 Argentina Premier Padel P1 Quarterfinals 10:25 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT 11:30 AM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español 3:30 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español Match of the Day 12:00 AM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Saturday, August 13 Argentina Premier Padel P1 Semifinals 5:25 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Semifinal 1 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español 12:00 AM PREMIERE beIN SPORTS Semifinal 2 12:30 AM PREMIERE beIN SPORTS en Español 2:00 AM PREMIERE beIN SPORTS Sunday, August 14 Argentina Premier Padel P1 Final 5:25 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 12:00 AM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español

HOW TO WATCH:

For more information, visit www.beinsports.com. Follow us on Instagram @beinsportsusa, on Twitter @beINSPORTSUSA and/or @ESbeINSPORTS and like us on Facebook beIN SPORTS USA for breaking news and real-time updates.