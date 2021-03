Stade Rennais have announced the appointment of Bruno Genesio as the club's new head coach, replacing Julien Stephan, who resigned earlier this week.

[PROS]



✍ Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer l’arrivée de Bruno Génésio à la tête de l’équipe première. L’entraîneur de 54 ans s’est engagé jeudi avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2023.



Degemer mat Bruno ! 🤝

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 4, 2021

Genesio was in charge at Lyon from 2015-19 and most recently spent 18 months as coach of Beijing Gouan.