Mikel Oyarzabal Drills In Equalizer For Real Sociedad July 10, 2020 21:18 0:50 min Mikel Oyarzabal gives Real Sociedad an equalizer and makes it 2-2 between them and Granada. Real Sociedad Highlights Granada La Liga LaLiga Highlights Mikel Oyarzabal -Latest Videos 1:10 min Soldado Doubles Granada's Lead Before Halftime 1:17 min Puertas Makes It 1-0 To Granada With His Header 0:30 min Setien Reacts To Barcelona's UCL Draw 0:30 min Champions League Quarterfinals Draw Announced 6:21 min Sevilla Get 2-1 Comeback Win Over Athletic Club 1:15 min Munir's Header Gives Sevilla 2-1 Lead 0:48 min Ever Banega's Free Kick Gives Sevilla An Equalizer 0:34 min Vinicius Makes Madrid Squad Following Faulty Test 1:05 min Capa Drills In Shot To Make It 1-0 Athletic Club 3:16 min Besiktas Snatch Dramatic Win Over Kasimpasa