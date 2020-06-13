Last-Winner Seals Three Points For Villarreal Over Celta June 13, 2020 19:31 3:43 min Manuel Trigueros' last-minute winner helped Villarreal get a 1-0 win over RC Celta. Villarreal Highlights Celta de Vigo La Liga LaLiga Highlights Manuel Trigueros -Latest Videos 1:06 min Sinan Gumus Gives Antalyaspor 1-0 Lead 5:16 min Espanyol Blank Alaves At Home 1:20 min Leganes Mistake Gives Valladolid An Early Lead 3:43 min Trigueros' Winner Gives 1-0 Win For Villarreal 1:30 min Trigueros Scores Last Minute Winner For Villarreal 1:17 min Vidal Hints At Summer Exit From Barcelona 23:21 min Henry Thankful For Quiet Time During Quarantine 1:15 min Wu Lei Doubles Espanyol Lead Over Alaves 1:20 min Zidane Happy To Welcome Hazard And Asensio Back 1:16 min Simeone: Costa And Morata Can't Play Together