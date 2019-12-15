Ekambi Retakes The Lead For Villarreal December 15, 2019 20:05 1:07 min Karl Toko Ekambi retakes Villarreal's lead to make it 2-1 to the Yellow Submarine. Villarreal Sevilla Spain La Liga LaLiga Highlights Karl Toko Ekambi -Latest Videos 1:07 min Ekambi Retakes The Lead For Villarreal 1:04 min Ferguson Explains 'Time Wasting' Kean Substitution 0:57 min Munir Equalizes For Sevilla 4:55 min Camavinga Seals Late Rennes Win Over Lyon 1:48 min PitchCam: Rakitic at Anoeta 1:28 min Camavinga Hits Late Winner for Rennes Against Lyon 1:04 min Albiol's Header Gives Villarreal The Lead 4:38 min Espanyol And Real Betis Ends In 2-2 Draw 4:59 min Celta Squander Points Against 10-Man Mallorca 3:13 min Strasbourg Gets 1-0 Win Over Bordeaux