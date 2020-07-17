Ivi Lopez Gives Ponferradina 1-0 Lead Over Almeria July 17, 2020 21:21 0:50 min Ivi Lopez gives Ponferradina a 1-0 lead over Almeria in LaLiga2 action. Highlights LaLiga2 Almeria LaLiga SmartBank Ponferradina -Latest Videos 0:50 min Ivi Lopez Gives Ponferradina 1-0 Lead Over Almeria 0:56 min Neymar And Icardi Combine For Clever Penalty 1:14 min Neymar Penalty Baffles Waasland-Beverend Keeper 3:01 min Pitch Cam: Messi Miserable As Title Chase Ends 2:13 min Sports Burst - Messi's Breaking Point 3:46 min Bojan: "Suarez Knows Barca's Way Forward" 2:04 min Real Madrid Celebrates As Messi Boils 7:56 min Karembeu: "Prodigal Son" Zidane Already A Legend 5:47 min Simeone: Atleti Able To Overcome "Many Changes" 0:49 min Perez: Ramos Will Retire At Real Madrid