LIVE soccer continues on beIN SPORTS with the Copa Libertadores and Copa Sudamericana Round of 16 beginning on Tuesday, June 28. beIN SPORTS will broadcast live matches across beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, the network’s streaming platform beIN SPORTS CONNECT , and both free English-language and Spanish-language networks beIN SPORTS XTRA and beIN SPORTS XTRA en Español.

COPA LIBERTADORES:

beIN SPORTS and beIN SPORTS en Español’s coverage of the Copa Libertadores Round of 16 will include pregame show The Express beginning five minutes prior to each match.

COPA LIBERTADORES DATE MATCH ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Tuesday, June 28 Emelec vs Atlético Mineiro Round of 16 (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Tuesday, June 28 Corinthians vs Boca Juniors Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Tuesday, June 28 Athletico Paranaense vs Libertad Round of 16 (1st Leg) 8:25 PM DELAY beIN SPORTS CONNECT 12:30 AM DELAY beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Wednesday, June 29 Cerro Porteño vs Palmeiras Round of 16 (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM DELAY beIN SPORTS en Español Wednesday, June 29 Talleres Córdoba vs Colón Round of 16 (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT 12:30 AM DELAY beIN SPORTS Wednesday, June 29 Deportes Tolima vs Flamengo Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT 12:30 AM DELAY beIN SPORTS en Español Wednesday, June 29 Velez Sarsfield vs River Plate Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM DELAY beIN SPORTS Thursday, June 30 Fortaleza vs Estudiantes La Plata Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT

COPA SUDAMERICANA:

beIN SPORTS and beIN SPORTS en Español’s coverage of Copa Sudamericana’s Independiente del Valle vs Lanus will include pregame show The Express beginning at 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT.

COPA SUDAMERICANA DATE MATCH ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Tuesday, June 28 Nacional vs Unión Round of 16 (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM DELAY beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Tuesday, June 28 Colo-Colo vs Internacional Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Wednesday, June 29 1:00 PM DELAY beIN SPORTS en Español Wednesday, June 29 The Strongest vs Ceará Round of 16 (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Thursday, June 30 11:00 AM DELAY beIN SPORTS en Español Wednesday, June 29 Deportivo Tachira vs Santos Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS CONNECT Thursday, June 30 3:00 PM DELAY beIN SPORTS en Español Wednesday, June 29 Deportivo Cali vs Melgar Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Thursday, June 30 1:00 PM DELAY beIN SPORTS en Español Thursday, June 30 Independiente del Valle vs Lanús Round of 16 (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Thursday, June 30 Olimpia vs Atlético Goianiense Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS CONNECT Friday, July 1 3:00 PM DELAY beIN SPORTS en Español Thursday, June 30 Universidad Católica vs São Paulo Round of 16 (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Friday, July 1 1:00 PM DELAY beIN SPORTS en Español

AVAILABLE NATIONWIDE IN THE UNITED STATES VIA TRADITIONAL AND OTT SERVICES

CHANNEL TRADITIONAL CABLE & SATELITE STREAMING SERVICES OVER-THE-AIR beIN SPORTS YouTube TV beIN SPORTS Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broa dband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS en Español Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS CONNECT Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS XTRA The Roku Channel, YouTube TV, Samsung TV Plus (1163), XUMO TV (746), Plex, Pluto TV, Fanatiz, fuboTV, KlowdTV, Redbox, IMDb, TiVo, Vizio, Canela TV, and SportsTV.

Over-the-air stations including Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Dallas - Fort Worth, Houston, San Jose - San Francisco - Oakland, Atlanta, Miami - Fort Lauderdale, San Diego, Salt Lake City, Hartford, Columbus, Las Vegas, and Austin, among others

beIN SPORTS XTRA en Español fuboTV, PlutoTV, The Roku Channel, Vizio, XUMO TV, Fanatiz, ViX, KlowdTV, Canela TV, and SportsTV. Over-the-air stations including Los Angeles, Philadelphia, Dallas – Fort Worth, Houston, and Atlanta, among others.



