Chama Scores Zambia Equalizer Against Algeria March 25, 2021 21:18 1:03 min Clatous Chama scores in 51' to bring Zambia level with Algeria at 2-2 in AFCON qualifier CAF Soccer algeria Highlights AFCON Zambia -Latest Videos 10:55 min Algeria Hold Off Zambia For AFCON Qualifier Draw 3:17 min Second Daka Penalty Levels Zambia With Algeria 1:04 min Slimane Gets in on the Act for Tunisia 13:23 min Tunisia Rally to Leave Libya Empty-Handed 1:04 min Slimani Brace Restores Algeria Lead Over Zambia 1:03 min Chama Scores Zambia Equalizer Against Algeria 1:20 min Drager Doubles Tunisia's Lead over Libya 1:41 min Jaziri Makes Instant Impact for Tunisia 2:06 min Daka Penalty Cuts Algeria Lead Over Zambia 1:10 min Slimani Doubles Algeria Lead Over Zambia