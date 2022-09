EFE

Thierry Henry, exinternacional francés y segundo entrenador de la selección de Bélgica, dirigirá a los Diablos Rojos el próximo domingo ante Países Bajos en Nations League, después de que la federación haya renunciado a apelar la expulsión de Roberto Martínez en el duelo contra País de Gales.



El seleccionador belga fue expulsado en el descuento, tras retener un balón que había salido por banda para que los suyos, que ganaban 2-1, recuperasen su posición tras un contraataque de los galeses.



Al término del encuentro, Martínez dijo que consideraba que su acción merecía tarjeta amarilla y no roja, y dejó abierta la posibilidad de apelar, pero la Federación ha comunicado este viernes que no recurrirá la decisión del colegiado turco Ali Palabiyik.



El técnico español, no obstante, sí comparecerá en la rueda de prensa previa al enfrentamiento en el que Países Bajos y Bélgica, primeros y segundos de grupo, se jugarán el pase a la fase final de la Liga de Naciones.