🎙️ Xavi, en rueda de prensa



"Esto es el Barça, tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale con ganar 1-0"



"Me preguntasteis si el Villarreal era un grande. Ahora sí, ¿no? Le ganamos también, metednos en la lista de grandes"



"No miramos al Madrid para exigirnos" pic.twitter.com/SmtR8huLbd