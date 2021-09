EFE

El Nápoles confirmó su condición como uno de los máximos favoritos para alzarse con la Liga Europa tras lograr este jueves un valioso empate (2-2) en su visita al campo del Leicester, otro de los "gallitos" de la competición, en una jornada inaugural de la segunda competición continental en la que el Betis se impuso por 4-3 al Celtic de Glasgow.

Un triunfo que no pudo emular la Real Sociedad que logró un valioso punto (2-2) en su visita a Eindhoven, en un encuentro en el que el conjunto "txuri urdin" dispuso una clara ocasión en el tiempo de prolongación en las botas de Mikel Oyarzabal para llevarse el triunfo.



Quien no falló fue el delantero nigeriano del Nápoles, Victor Osimhen, que firmó los dos tantos del Nápoles en el campo de un Leicester, que no supo defender la ventaja de dos goles (2-0) con las que llegó a los últimos veinticinco minutos de juego, gracias a los tantos del español Ayoze Pérez y Harvey Barnes.



Pero toda la falta de pegada que demostraron los de Luciano Spalleti en la primera mitad, en la que los italianos desperdiciaron varias claras ocasiones, quedó olvidada con el doblete del nigeriano Osimhen, que tras acortar distancias (2-1) a los 69 minutos estableció el definitivo 2-2 a falta de tres minutos para el final.



Un empate que situó al Nápoles en la segunda plaza del grupo C que lidera el Legia de Varsovia, que el miércoles se impuso por 0-1 al Spartak de Moscú con un gol en el tiempo de prolongación del albanés Lirim Kastrati.