Milan, Tottenham, Villarreal y Granada sellan su pase a dieciseisavos

El Milán, el Tottenham y Bayer Leverkusen, así como los conjuntos españoles del Villarreal y del Granada, se sumaron a la lista de dieciocho equipos que ya tienen asegurada su presencia en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Una clasificación que deberá ganarse en la última jornada la Real Sociedad, tras ser incapaz de pasar del empate (2-2) en casa ante un Rijeka croata, que ya no tenía ninguna opción de progresar en la competición.

✅ Clasificados hoy:



🇵🇹 Braga

🇫🇷 LOSC

🇮🇹 Milan

🇪🇸 Villarreal

🇧🇪 Antwerp

🏴 Tottenham Hotspur

🇭🇷 Dínamo de Zagreb

🇷🇸 Estrella Roja

🇨🇿 Slavia de Praga

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🏴 Rangers

🇵🇹 Benfica

🇪🇸 Granada

🇳🇱 PSV

Quien no tendrá que aguardar más es el Milán, el flamante líder de la Liga italiana, que selló su pasaporte para la siguiente ronda, tras imponerse este jueves por 4-2 al Celtic de Glasgow, en un choque en el que los italianos perdían a los 14 minutos por 0-2.



Pero este Milan de Stefano Pioli, que todavía no conoce la derrota en el campeonato italiano, en poco o nada se parece al decepcionante equipo de temporadas pasadas.



Y eso que los “rossoneri” no pudieron contar ante el equipo escocés con su máxima estrella, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, aquejado de unos problemas musculares.

El Milan se clasifica para los dieciseisavos de final con una goleada 👏🔥



⚽️ Hakan Çalhanoğlu

⚽️ Samuel Castillejo

⚽️ Jens Petter Hauge

⚽️ Brahim Díaz



⚽️ Brahim Díaz



Contratiempo que no impidió la remontada del conjunto italiano, en la que jugaron un papel fundamental los españoles Samu Castillejo, que firmó a los 24 minutos el 2-2, y Brahim Díaz, que estableció a ocho minutos para el final el definitivo 4-2.



Junto con el Milán estará también en los dieciseisavos procedente del grupo H, el Lille francés, que se aseguró su presencia en la siguiente ronda, al vencer por 2-1 al Sparta de Praga, con un doblete en los minutos finales del turco Burak Yilmaz, que suma ya seis tantos en la competición.



Tampoco falló el Tottenham inglés, que sumó el punto que necesitaba para acceder a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, pese a dejarse escapar la victoria (3-3) en su visita al campo del LASK Liz austríaco en el tiempo de prolongación.

💥 @GarethBale11 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 anota el primer gol en una competencia europea fuera de casa para el @SpursOfficial tras 10 años y 44 días 💥



¿Lo extrañan en el Madrid? 👀



Info: Opta pic.twitter.com/svWQE8Sn98 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 3, 2020

Con la mente más puesta en el encuentro que la enfrentará el próximo domingo con el Arsenal y en el que los “spurs” tratarán de defender el liderato de la Liga inglesa, el técnico portugués Jose Mourinho no dudó en introducir hasta ocho cambios en el equipo inicial.



Entre ellos, el galés Gareth Bale, que firmó en el tiempo de prolongación de la primera parte el momentáneo (1-1), en el único remate entre los tres palos del conjunto inglés en todo el primer período.



Un gol que pareció hacer reaccionar al Tottenham, que mejoró notablemente en la segunda mitad, como evidenciaron los tantos del surcoreano Son Heung-Ming y Dele Alí, que puso el 2-3 a los 87 minutos desde los once metros.



Pero ni aun así pudo hacerse con la victoria el conjunto inglés, que vio como en el tiempo de prolongación el francés Mamoudou Karamoko les privaba (3-3) del triunfo, pero no así de la clasificación.



Un billete que ya tenían seguro los otros dos representantes ingleses, el Leicester, que cayó este jueves por 1-0 ante el Zorya ucraniano, y el Arsenal, que se impuso por 4-1 al Rapid de Viena en un partido en el que los de Mikel Arteta pudieron contar por primera vez en el curso con el apoyo del público en las gradas, aunque limitado a tan sólo 2.000 espectadores.



Por su parte, el Bayer Leverkusen alemán se aseguró su presencia entre los treinta y dos mejores equipos de la competición, tras imponerse por 2-3 a un Niza, al que de nada le valió igualar hasta en dos ocasiones el marcador.



Igualmente tuvo que esperar hasta el tramo final para certificar su clasificación el Villarreal, que se impuso este jueves por 0-1 al Sivasspor turco con un gol del nigeriano Samuel Chukwueze a los 75 minutos.



Aunque la espera mereció la pena, ya que los de Unai Emery sellaron su billete para los dieciseisavos con una espectacular triangulación entre Manu Trigueros, Jaume Costa y el propio Chukwueze.



Más agónico fue el pase a la siguiente ronda del Granada, que logró la clasificación gracias a la derrota del PAOK, que cayó por 2-1 en su visita al campo del Omonia chipriota, tras perder en casa (0-1) ante el PSV Eindhoven.



El conjunto andaluz no fue capaz de igualar, pese acumular un puñado de buenas ocasiones en la última media hora de juego, el tanto inicial de Donyell Malen pare el conjunto neerlandés, que con su triunfo en Los Cármenes se aseguró al igual que el Granada su presencia en la siguiente roda.



Un objetivo por el que todavía tendrá que seguir peleando la Real Sociedad, que s jugará el billete en la última jornada en su visita al campo del Nápoles, tras ser incapaz de pasar este jueves del empate (2-2) en casa con el Rijeka



Pudo ser, incluso, pero para los donostiarras que lograron igualar la contienda con un gol a los 69 minutos de Nacho Monreal, que mantiene vivas las opciones de clasificación de los de Imanol Alguacil.



Aunque para ello la Real Sociedad deberá ganar la próxima semana en el campo de un Nápoles, al que le bastaría, tras empatar este jueves 1-1 ante el AZ Alkmaar neerlandés, con un punto ante los guipuzcoanos para asegurarse su presencia en los dieciseisavos.



Una ronda en la que sí estarán el Benfica, que goleó por 4-0 al Lech Poznan polaco, en un choque en el que volvió a marcar el uruguayo Darwin Núñez, y el Rangers escocés, que se impuso por 3-2 al Standard de Lieja.



Completaron la nómina de equipos clasificados este jueves para los dieciseisavos de final de la Liga Europa el Slavia Praga, Braga, Amberes, Dinamo de Zagreb y Estrella Roja de Belgrado.