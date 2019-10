Manchester United apenas llegue al empate en Holanda en Europa League

GOAL

AZ no pudo hacer camino más allá de David de Gea, y el Manchester United conservó su comienzo invicto en la fase de grupos de la Europa League.

Manchester United luchó frente a la portería rival mientras llegaba apenas a un empate 0-0 de la Europa League a AZ.

Las oportunidades antes del descanso fueron para los jóvenes Mason Greenwood y Angel Gomes, los mejores de los hombres de Ole Gunnar Solskjaer, ya que sus oponentes de la Eredivisie trajeron la mayor parte de la creatividad atacante.

Jugando en el campo artificial de la Haya Cars Jeans Stadion debido a daños en el techo de su AFAS Stadion en Alkmaar, AZ, tuvo la mala suerte de encontrar a David de Gea en forma segura.

El United debería haber tenido una oportunidad tardía de robar la victoria cuando el árbitro Gediminas Mazeika rechazó un fuerte penalti de Marcus Rashford, pero el punto muerto permaneció intacto.

Myron Boadu se dirigió a casa en el minuto 11 del centro de Fredrik Midtsjo, pero fue marcado fuera de juego correctamente antes de que David de Gea impidiera bruscamente el impulso de Oussama Idrissi.

Se trataba de una apertura familiarmente apática de los hombres de Solskjaer, que casi consiguieron irse arriba en el marcador cuando se acercaba la media hora, cuando el veterano defensor Ron Vlaar hizo un bloqueo vital para negar a Greenwood el recorte de Daniel James.

Diogo Dalot perdió a Boadu en el minuto 32, con el delantero del AZ incapaz de contorsionarse y dirigirse efectivamente hacia el gol.

Hubo un mejor trabajo por parte de Dalot poco después, cuando el disparo de Gomes desde su burlona cruz de derecha fue bloqueado.

AZ reanudó en el pie derecho, disparando al United y viendo un par de penales contra Dalot y el debutante Brandon Williams.

Solskjaer presentó a Rashford por James después de la hora, pero los anfitriones continuaron pareciendo muy propensos a avanzar mientras De Gea desviaba un tiro de Owen Wijndal.

Idrissi echó una media volea muy cerca del despido de Boadu y vio a De Gea atajar un poderoso disparo de 77 minutos y mandar la bola a un lugar seguro.

La falta de VAR salvó a Stijn Wuytens cuando desafió torpemente a Rashford, mientras que su compañero sustituto Jesse Lingard sufrió un doloroso final del juego.

¿Qué significa eso? La misma vieja historia para United

El compromiso de Solskjaer de dar a los jóvenes la cabeza es admirable, pero sea cual sea la configuración que arroje, United simplemente no marca suficientes goles ni parece que lo hará. Desde la victoria 3-1 en el Paris Saint-Germain que selló el trabajo a tiempo completo para el héroe Old Trafford, su equipo no ganó ni anotó más de una vez en ningún partido fuera de casa. No pudieron registrar un solo esfuerzo en el objetivo aquí.

Dave salva

El número uno del Manchester United ha visto cómo su reputación, una vez inigualable, sufrió una paliza durante el año pasado, con una serie de errores de alto perfil que manchan su historial. Pero en condiciones difíciles que operan detrás de un equipo desprovisto de confianza, el manejo de De Gea fue seguro. United habría perdido sin él.

Teme a Fred

Cuando comienza a parecer surrealista que el United tenga un escuadrón tan delgado, desigual y defectuoso a pesar de gastar tanto dinero, puede recordar que Fred costó £ 52 millones. La superficie de juego artificial obstaculizó ambos lados hasta cierto punto. El centrocampista brasileño a veces parecía que estaba tratando de pasar una pelota de fútbol en la superficie de la luna.

Qué sigue

El United debe intentar ganar un primer partido fuera de casa de la Premier League desde febrero cuando viajen a la lucha del Newcastle United el domingo, cuando AZ buscará una quinta victoria consecutiva de Eredivisie en Willem II.