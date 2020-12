EFE

El uruguayo Lucas Torreira, medio centro del Atlético de Madrid, dio negativo en la prueba PCR oficial de la UEFA y se suma a la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, para el que aún no está descartado el delantero Luis Suárez, según fuentes del club.



Ambos han sido baja los últimos tres partidos frente al Barcelona, el Lokomotiv Moscú y el Valencia a causa de la covid-19 de la que se contagiaron hace dos semanas en la concentración de la selección uruguaya, de la que ya ha dado negativo Torreira, por lo que el centrocampista ya está disponible para Diego Simeone.

Nuestro jugador @LTorreira34 se incorpora a la concentración para el partido del @FCBayernES tras dar negativo en la PCR oficial de UEFA

ℹ https://t.co/5gZjpjzSKF — Atlético de Madrid (@Atleti) December 1, 2020



El club anunció tal hecho este martes: "Lucas Torreira se incorpora a la concentración del equipo para la disputa del partido de Champions League ante el Bayern, después de haber dado negativo en la prueba PCR oficial de UEFA previa al duelo, y está disponible para Simeone de cara al importante duelo ante los alemanes".



El comunicado no menciona nada de Luis Suárez, que también está a la espera de un resultado negativo en la prueba PCR para poder volver a la competición y que, según precisaron a EFE fuentes del club, aún no está descartado para el encuentro, aunque por el momento es baja para el duelo y como tal no está en la convocatoria.