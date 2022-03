EFE

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, se mostró enfadado en la rueda de prensa tras el partido en el que su equipo cayó eliminado frente al Real Madrid (3-1, 3-2 en el global) y afirmó que tiene una “sensación de mucha injusticia” al considerar que hubo “falta clara” del francés Karim Benzema sobre el portero italiano Gianluigi Donnarumma en el primer gol del conjunto blanco.

“Es una sensación de mucha injusticia. Hubo falta clara de Benzema sobre Donnaurma. A partir de ahí el estado emocional de todos ha cambiado y no lo hemos gestionado bien. Estuvimos demasiado expuestos ante el Real Madrid. Tres cuartos de eliminatoria a favor, fuimos mejor equipo, pero nos vamos con un tremendo golpe por no poder pasar la eliminatoria”, dijo.



“No puedo considerar un error cuando ha habido una falta, y clara. Y hablo después de haber visto las imágenes, mínimo entre 30 y 40 veces con diferentes caras y diferentes ángulos. Esto es el fútbol, cuando se juega en esta competición, los pequeños detalles cuentan. El VAR no ha visto esta falta y ha sido determinante en lo que luego pasó”, añadió.



“Si esa acción se hubiese señalado como falta, que es lo que era, estaríamos ensalzando a nuestros jugadores. Lo que pasó, pasó; no hay que usarlo como excusa, pero es la realidad. Lamentablemente tenemos que irnos con este gran dolor y decepción por no haber plasmado con goles la superioridad que tuvo el PSG en la eliminatoria”, resaltó.



Pochettino insistió en que esa acción cambió por completo el devenir del encuentro.



“Está claro que la acción es determinante y que cambia el devenir del partido. Son factores que influyen en los estados de ánimo de los jugadores y del contrario. Llegó tras una hora de control en el juego y de tener la posibilidad de marcar el 0-2, de lo que estábamos más cerca que de recibir el 1-1. A partir de ahí, bajamos la concentración, nos fuimos del partido y acabamos pagándolo caro”, aseguró.



Además, el técnico francés defendió sus cambios.



“Con el diario del lunes es fácil hablar. Paredes tenía una tarjeta amarilla con el 1-1 y venía de varias semanas sin competir. Metimos a Gana Gueye para dar más energía y ayudas defensivas. El Real Madrid había arriesgado y hasta ese momento estaba todo bien. Cuando se pierde siempre hay algo que se podría haber hecho diferente, pero el estado emocional del equipo era el que era y no dependía de los nombres en el campo”, concluyó.