EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, rebajó el tono para hablar del agotamiento físico de sus jugadores, a los que dijo ve "preparados" para la cita europea del miércoles en Anfield, donde aseguró no saldrán a defender el resultado de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Sabemos que nos espera un partido con dificultades, vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, competir, defender bien y atacar. Estamos preparados para el partido", aseguró en la sala de prensa de Anfield.



"No vamos a gestionar los esfuerzos, siempre que el Real Madrid entra al campo es para intentar ganar el partido. Es lo que vamos hacer. Estar al límite lo hemos hablado por el esfuerzo de la ida y por el partido del Barcelona. Estamos acostumbrados y mañana es otro partido de máxima exigencia para el que estamos preparados", añadió.





Zidane confirmó la recuperación del centrocampista uruguayo Fede Valverde para la cita, pero no confirmó su presencia en el equipo titular: "Se ha recuperado y va a estar al cien por cien con el equipo. Veremos como lo vamos a administrar mañana pero va a estar".



Escondió sus cartas el técnico madridista, sin entrar en la solución que buscará para la plaga de bajas defensivas. Valora la opción de Álvaro Odriozola en el lateral derecho, aunque admitió que "jugó poco" esta temporada pero "está metido" si tiene que jugar.



Resaltó el técnico madridista la unión que ve en su plantilla ante los problemas continuos de lesiones: "Lo anímico y lo físico va junto, estamos bien pero no significa nada. Queremos hacer otro gran partido, lo vamos a necesitar para pasar de ronda. Vamos a competir y a intentar ganar el partido. No vamos a gestionar nada".



"Con las dificultades el equipo siempre se junta y eso demuestra el carácter que tiene. Es verdad que nos han pasado muchas cosas y me habría gustado tener a todos los jugadores pero lo preparamos con los que están para hacer un gran partido", agregó.



El técnico blanco ha comparecido antes del duelo ante el Liverpool, y cuestionado si iban a elegir Liga o Champions, fue claro. "No vamos a elegir. Tampoco a pensar en lo que se decía o se dice. El único partido que tenemos en la cabeza es el de mañana".



Por último, recordó su queja sobre el calendario de hace meses, con una carga de partidos que está afectando en forma de bajas a todos los equipos.



"En su día hablé de estas cosas, sabemos que es complicado, que es una temporada muy rara por muchas razones y no la vamos a cambiar. Lo que tenemos que hacer es cada vez que podemos recuperar jugadores hacerlo y con todas las dificultades que tienen todos los equipos, con bajas importantes, vamos a seguir. Estamos vivos en las dos competiciones y lo vamos a intentar hasta el final", sentenció